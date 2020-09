XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

325,30 EUR -2,59% (24.09.2020, 16:12)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

377,73 USD -0,69% (24.09.2020, 16:12)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie stehe weiter unter Druck. Laut dem Störungsportal "downdetector.com" habe es viele Ausfälle der Tesla-App gegeben, die Kunden mit ihren Autos verbinde. Bereits zu Wochenbeginn hätten Anleger bei der Tesla-Aktie begonnen, Kasse zu machen. Der mit Spannung erwartetet "Battery Day" habe nicht den erhofften Knalleffekt geliefert. Die Ankündigung von Tesla, die Batteriekosten dank technischer Fortschritte zu halbieren und die Reichweite der E-Autos massiv zu erhöhen, sei eher als kleine Enttäuschung angesehen worden.Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe Tesla trotzdem nach wie vor als Taktgeber für die Branche. "Wirklich spannend ist, dass durch die Maschinen größere Rundzellen und Zellprozess-Verbesserungen erreicht werden können, dazu Kathoden-Produktionsverbesserungen und die Integration in Fahrzeugarchitekturen - etwa mit seiner großen Gussmaschine - die Elon Musk schlussendlich das 25.000 Dollar Auto erlauben. Genau damit ist er dann im Kompaktwagensektoren und kann Scales schaffen, die ihm deutlich mehr als 2 Millionen Autos pro Jahr erlauben. Wenn man so will den Volkwagen von Tesla", habe der Auto-Experte gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Teslas Ziele sehe Dudenhöffer wie immer "überehrgeizig auf der Zeitschiene. Wird vermutlich nicht alles 2025 klappen. Das kennen wir ja. Aber, dass es klappt kann ich mir gut vorstellen. Also nach 2025 gibt´s den Tesla als Mainstream-Auto. Hochspannend", so Dudenhöffer.Es bleibe vorerst dabei: Nur wenige Unternehmen auf der Welt hätten diese Innovationsgeschwindigkeit wie Tesla. Jedoch sei Tesla mit einem Börsenwert von aktuell 355 Milliarden Dollar nach wie vor extrem sportlich bewertet. Tesla sei seit März laufende Empfehlung des "Aktionär" gewesen. Vor Kurzem sei die Aktie unter den Stoppkurs von 300 Euro gefallen.In der laufenden Korrektur treffe die Aktie bei 350 Dollar auf eine Unterstützung. Sollte diese nicht halten, liege der nächste Support bei 330 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:320,70 EUR -1,76% (24.09.2020, 16:27)