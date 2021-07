ISIN Tesla-Aktie:

WKN Tesla-Aktie:

Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (14.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Wie geht es mit der Aktie von Tesla weiter? Seit Tagen tanzte das Papier knapp oberhalb der 50- sowie der 200-Tage-Linie. Zu Wochenbeginn machte das Papier einen deutlichen Satz nach oben und schaffte den Sprung über die 100-Tage-Linie bei 659 Dollar.Die letzten Zahlen des US-Konzerns seien zweifellos gut gewesen, sie hätten aber der Tesla-Aktie keine neuen Impulse verleihen können. 201.250 ausgelieferte Fahrzeuge im zweiten Quartal würden zwar einen neuen Rekord bedeuten, jedoch hätten Analysten im Vorfeld etwas mehr erwartet. Zu Wochenbeginn sei dann aber doch der Befreiungsschlag für die Tesla-Aktie gefolgt. Das Interesse an Elektromobilität-Aktien sei zurückgekehrt und habe für einen Sprung über die 100-Tage-Line gesorgt."Durch das zeitgleiche Überhandeln des Widerstandes bei rund 670 US-Dollar und dem Überschreiten der 100-Tage-Linie hatte die Tesla-Aktie zuletzt ein offensichtlich bullisches Signal geliefert. Die klassische "Mean-Reversion" bei sämtlichen Gleitenden Durchschnitten (38-, 100- und 200-Tage-Linie) unterstreicht die aktuelle markt- sowie charttechnische Stärke der Tesla-Aktie. Dadurch könnte sich nun eine Zwischendynamik bis rund 780 US-Dollar ergeben. Vorausgesetzt, die Linie bei rund 670 US-Dollar hält. Dass es hier zumindest zwischenzeitlich nochmals zu einem Test kommen könnte, dafür sprechen die markttechnischen Indikatoren. Allen voran der MACD-Indikator. Slow-Stochastik und Handelsvolumen dagegen zeugen von einer mittelfristige Aufwärtstendenz. Ebenso das jüngste Verlassen der Ichimoku-Wolke (Kumo) nach oben. Es bleibt aber wohl weiterhin sehr volatil. Daher sollten die Stopps spätestens bei 619 USD gesetzt werden - je nach Risikoaffinität", sagt Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Donner & Reuschel AG. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:571,50 EUR +0,60% (14.07.2021, 11:24)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:568,90 EUR -0,70% (14.07.2021, 11:12)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:668,54 USD -2,50% (13.07.2021, 22:00)