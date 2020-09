XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

332,70 EUR -1,28% (25.09.2020, 10:38)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

387,79 USD +1,95% (24.09.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei der Tesla-Aktie gehe es drunter und drüber. Am Anfang der Woche habe Elon Musk beim "Battery Day" mit nur "kleinen" Produktverbesserungen für Ernüchterung bei den Investoren gesorgt. Das Papier des US-Konzerns habe mit starken Rücksetzern reagiert. Gestern sei es aber wieder zu einem satten Rebound gekommen. Wie gehe es nun für die Tesla-Aktie weiter?Nachdem die Tesla-Aktie am 1. September ein neues Allzeithoch bei 502,49 USD markiert habe, konsolidiere sie im Rahmen einer Dreiecksformation. Da der Wert die Begrenzungslinien bereits dreimal getestet habe, deute das auf eine besonders starke Chartformation hin. Zumal seit Monatsbeginn die 50-Tage-Linie direkt an der unteren Begrenzungslinie verlaufe.Da die Formation spätestens am 9. Oktober auslaufe, sei bis dorthin mit einem Ausbruch zu rechnen. Aufgrund der massiven Unterstützung an der 350- und 330-USD-Marke sei ein Ausbruch nach oben allerdings wahrscheinlicher.Für eine dynamische Aufwärtsbewegung sei es entscheidend, dass der Kurs nachhaltig über der oberen Begrenzungslinie bei rund 420 USD schließe. Vice versa sei die Marke bei 370 USD für fallende Kurse zu beachten.Aufgrund der auslaufenden Chartformation sei bald mit einem Ausbruch zu rechnen. Trader sollten Tesla auf die Watchlist setzen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:332,60 EUR +0,24% (25.09.2020, 10:53)