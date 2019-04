Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Adam Jonas, Analyst von Morgan Stanley, empfiehlt Anlegern laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Gleichgewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Der sich verschlechternde Mix (Verhältnis von Model S/X gegenüber Model 3) sei beim Q1-Update von Tesla Inc. die größte negative Überraschung gewesen, das Model S und X hohe Umsatz- und Margenbeiträge liefern würden.Viele Marktteilnehmer seien wohl davon ausgegangen, dass Tesla Angaben zum Cash-Bestand mache um etwaige Sorgen zu zerstreuen. Allerdings habe das Management lediglich davon gesprochen ausreichend Geld zur Verfügung zu haben. Analyst Adma Jonas glaubt daher, dass die Bären weiterhin die finanzielle Kraft und die Liquidität von Tesla in Zweifel ziehen würden.Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "equal-weight" sowie das Kursziel von 260,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,50 Euro -0,11% (05.04.2019, 13:55)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,31 Euro +0,31% (05.04.2019, 14:11)