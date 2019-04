Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

291,81 USD +2,07% (03.04.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroautobauer habe in Q1/2019 insgesamt 63.000 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von 31 Prozent im Vergleich zum Jahresendviertel 2018 entspreche. Damit verfehle CEO Elon Musk die Prognose von 76.000 Stück deutlich. Allerdings befänden sich zum Endes des Quartals mit 10.600 Autos viele Modelle auf dem Transportweg zum Kunden. Insgesamt habe das Unternehmen 77.100 Stück produziert.Trotz der verfehlten Prognose seien die Auslieferungen im Vergleich zum Q1/2018 um 110 Prozent gestiegen. Der Grund für den starken Anstieg sei das Model 3. Von Januar bis März 2019 habe Tesla 50.900 Stück dieses Modells an seine Kunden ausgeliefert, die restlichen 12.100 Stück seien auf das Model S und das Model X entfallen. Die Guidance, eine Auslieferung von 360.000 bis 400.000 Fahrzeugen im Jahr 2019, habe der Elektroautohersteller bestätigt.In den vergangenen Handelstagen habe sich die Tesla-Aktie wieder von den Tiefständen lösen und in Richtung 300 Dollar laufen können.Die Tesla-Aktie bleibt ein heißes Eisen und ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:261,62 EUR +2,54% (03.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:237,30 EUR -8,60% (04.04.2019, 08:22)