Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

387,79 USD +1,95% (24.09.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.An den US-Märkten seien die Notierungen am Donnerstag Achterbahn gefahren. Vor allem Tesla habe die Anleger mit einer ungestümen Aufwärtsbewegung beeindruckt, nachdem die Aktie im frühen Handel noch eine wichtige Marke gerissen habe.Tesla sei in einem volatilen Marktumfeld auf 390 USD gestiegen. Die Enttäuschung darüber, dass Elon Musk zum "Battery Day" nicht das "next big thing" angekündigt habe und negative Analystenkommentare hätten das Papier in der Eröffnungsphase bis auf 351 USD zurücksetzen lassen.Auf dem Tagestief hätten sich zunächst weitere Verkäufe angedeutet, zumal auf diesem Niveau die GD50-Linie verlaufe. Nach einem kleine Abrutscher unter dieses Niveau hätten Anleger aber wieder verstärkt zugegriffen und den Kurs in die Höhe getrieben. Der Aufwärtstrend bei Tesla - einer der stärksten im laufenden Jahr an der gesamten Wall Street - bleibe damit weiter intakt.Tesla sei seit März laufende Empfehlung des "Aktionärs" gewesen. Vor Kurzem sei der Titel unter den Stoppkurs von 300 Euro gefallen. "In der laufenden Korrektur trifft die Aktie bei 350 USD auf eine Unterstützung. Sollte diese nicht halten, liegt der nächste Support bei 330 USD," habe der Kollege Jochen Kauper über Tesla geschrieben. Momentan habe es den Eindruck, als halte sie, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:332,20 EUR +1,87% (24.09.2020, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:337,00 EUR +0,91% (24.09.2020, 17:35)