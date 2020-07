Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.417,00 USD -6,35% (24.07.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (27.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der DZ BANK:Es gibt wohl kaum eine Aktie, die mehr polarisiert als Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) - die einen halten sie für total überbewertet und die anderen kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Fakt sei: Die jüngsten Zahlen hätten die Märkte positiv überrascht. Tesla-Chef, Elon Musk, verstehe es, mit der Fantasie der Anleger zu spielen. Wenige Tage vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen habe er auf Twitter angekündigt, neben den nackten Zahlen noch über andere Dinge zu berichten. Diese Nachricht habe sowohl bei Kritikern als auch bei Anhängern des Elektroautoherstellers die Neugierde geweckt. Letztendlich sei aber die von so manchem Anleger erhoffte große Überraschung ausgeblieben. Dafür seien die Zahlen für das 2. Quartal besser als erwartet.Trotz Corona-Pandemie habe Tesla einen weiteren Quartalsgewinn erzielen können - den vierten in Folge. Insgesamt habe das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 104 Mio. US-Dollar eingefahren. Im Vorjahreszeitraum habe der Autobauer noch einen hohen Verlust von 408 Mio. US-Dollar zu verbuchen gehabt. Corona-bedingt sei der Umsatz leicht von 6,35 Mrd. US-Dollar auf 6,04 Mrd. US-Dollar gefallen. Unbeeindruckt von dem derzeit schwierigen Marktumfeld halte Tesla an seinem ambitionierten Ziel fest, in diesem Jahr mehr als 500.000 Autos absetzen zu wollen. Insgesamt seien im ersten Halbjahr allerdings erst rund 180.000 Fahrzeuge ausgeliefert worden.Tesla könnte kurz vor der Aufnahme in den S&P 500 stehen. Eine der entscheidenden Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft in dem US-Leitindex seien vier profitable Quartale in Folge. Dank dem jüngsten Quartalsgewinn erfülle der E-Autopionier nun diese Bedingung. Von der Größe her würde Tesla schon lange in den Index gehören. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 300 Mrd. US-Dollar wäre der Konzern einer der wertvollsten Einzelwerte. Letztendlich müsse allerdings noch ein Komitee über die Aufnahme entscheiden. Wann dies sein könnte, sei noch unbekannt. Sollte Tesla tatsächlich in die höchste US-Börsenliga aufsteigen, müssten Fonds, die den Index nachbilden würden, Aktien des Unternehmens kaufen.Eine wichtige Nachricht habe Musk im Rahmen der Bilanzvorlage dann doch noch verkündet: In Texas nahe der Stadt Austin werde Teslas zweites US-Autowerk neben dem Stammwerk in Kalifornien entstehen. Neben dem Model 3 und dem Model Y sollten dort der Elektro-Pick-up Cybertruck und der Sattelschlepper Semi gefertigt werden. Planmäßig verlaufe zudem der Bau des deutschen Werks in Grünheide bei Berlin. Bereits im Sommer 2021 soll hier das erste in Europa gebaute Model Y vom Band laufen, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 24.07.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.220,00 EUR +0,25% (27.07.2020, 09:40)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.218,20 EUR -0,85% (27.07.2020, 09:25)