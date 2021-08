NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Auf dieses Auto würden Millionen Elektroauto-Fans warten: Ein Tesla für 25.000 USD. Wie CEO Elon Musk letztes Jahr klargemacht habe, sei dieser Kampfpreis von der Verfügbarkeit von neuen, günstigen Batteriezellen abhängig.Vor wenigen Tagen habe ein Tesla-Fan getwittert, dass er aus "ziemlich guter Quelle" erfahren habe, dass der günstige Tesla schon Ende 2021 in die Test-Produktion gehen könnte. Jetzt habe aber das E-Auto-Portal Electrek die Erwartungen gedämpft: "Wir glauben, dass wir 2022 einen Prototyp sehen werden, doch es ist unrealistisch, dass das Auto vor Ende 2022 in die Produktion geht." Denn Tesla benötige dafür "sehr große Mengen" der neuen 4680-Zelle.Musk habe im Call gesagt, dass man bei der 4680-Zelle viel gelöst habe. Tesla arbeite aber noch hart an wichtigen technischen Arbeitsschritten für die Massenproduktion. "Es ist schwierig zu sagen, wann die letzte Herausforderung gelöst ist."Es sei ein Wettrennen, denn Teslas größter Elektroauto-Rivale Volkswagen habe ähnliche Pläne. Der Wolfsburger Autokonzern wolle etwa eine Batteriezellenfabrik in Spanien bauen. Dort könnte eine ganze Familie kleiner Elektroautos vom Band laufen. "Der Small-BEV-Familie wird eine Schlüsselrolle bei der Demokratisierung der Elektromobilität in Europa zukommen", heiße es. Anvisiert werde dabei das Segment von 20.000 bis 25.000 Euro - der Start der Massenproduktion werde 2025 erwartet, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2021)