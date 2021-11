Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Deal mit dem US-Autovermieter Hertz habe die Tesla-Aktie eine beeindruckende Rally aufs Parkett gelegt. Die Analysten würden weiteres Potenzial sehen. Auch für Zukunftsforscher und Buchautor Mario Herger sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.Die Zahlen für das dritte Quartal seien sicherlich gut gewesen. Nicht spektakulär, aber gut. Es sei ein Großauftrag des amerikanischen Autovermieters Hertz gefolgt. Hertz werde bis Ende kommenden Jahres 100.000 Elektro-Autos für seine Flotte ordern. Für Tesla könnte der Deal einen Umsatz zwischen vier und fünf Milliarden Dollar bedeuten.Die News habe die Tesla-Aktie über die magische Marke von 1.000 Dollar katapultiert und dafür gesorgt, dass Tesla in Sachen Börsenbewertung jetzt in einer Liga mit den Tech-Giganten Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon spiele.Gehe es nach Goldman Sachs-Analyst Marc Delaney sei das Kurspotenzial der Tesla-Aktie noch immer nicht ausgereizt. Delaney gehe davon aus, dass der Auftrag von Hertz der Beginn einer längeren Partnerschaft sein könnte. Denn Hertz halte seine Fahrzeuge typischerweise nur für ein paar Jahre, was auf zusätzliche Verkäufe im Laufe der Zeit hindeuten könnte.Auch Zukunftsforscher und Buchautor Mario Herger bleibe optimistisch für Tesla. "Ich denke, wenn es Investoren klar wird, wie sehr Tesla von den Daten, dem neuronalen Netzwerk für autonomes Fahren, und den damit möglichen weiteren Einnahmequellen profitieren kann, dann sehen die heute über 800 Milliarden bald wie ein Schnäppchen aus", habe Herger gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Es bleibe dabei: Tesla sei der Trendsetter im Bereich E-Mobility, Software und autonomes Fahren. Jedoch dürften sich Elon Musk und sein Team mit einem Börsenwert von mittlerweile 1.200 Milliarden Dollar keine Atempause gönnen. Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Jedoch sei das Papier nach dem Zwischenspurt angetrieben durch den Hertz-Deal deutlich überhitzt.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link