Tesla kämpft auch noch an anderen Fronten

Konkurrenz aus China - die Zeichen stehen auf Angriff

Chinas Regierung hat kürzlich die E-Mobilty zu einem seiner Staatsziele erklärt und bekräftigt, dass das Land auch kräftig auf den weltweiten Märkten mitmischen will. Tatsächlich werden bereits jetzt Modellreihen auf den Markt geworfen, die sich technisch und qualitativ auf einem hohen Niveau befinden und auch den Modellen von Tesla ordentlich Konkurrenz machen können. Darüber hinaus sind die Modelle auch um einiges erschwinglicher.



Beispiel Nio: Der chinesische Entwickler von E-Autos hat kürzlich sein neuestes Modell, den Elektro SUV ES 8 vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein bereits alltagstaugliches Fahrzeug mit viel Platz im Innenraum und einem soliden Antrieb.



Die bei E-Autos noch immer vorhandenen Probleme bei der Reichweite werden mit einfachen Maßnahmen behoben. Zum einen werden austauschbare Batteriezellen mitgeliefert, der Austausch derselben soll in weniger als drei Minuten erledigt sein und zum anderen wird zukünftig eine ganze Flotte von Ladefahrzeugen zunächst durch Chinas Innenstädte fahren, um die noch fehlende Infrastruktur bei Ladesäulen kompensieren zu können.



Dass Nio E-Autos von ordentlicher Qualität bauen kann, hat das Unternehmen bereits mehrfach bewiesen. Auf dem Nürburgring wurden zum Beispiel gleich mehrere Rekorde aufgestellt und man ließ die Konkurrenz, zu der sich direkt auch Tesla zählen darf, regelrecht erblassen.



Hinzu kommt, dass die Chinesen derzeit mit Hochdruck ihren US-Börsenstart vorbereiten, um frisches Geld für die Entwicklung und Produktion einzusammeln, währenddessen man bei Tesla über einen Rückzug von der Börse philosophiert.



Es gibt aber auch noch positive Signale bei Tesla

Offenbar will Tesla auch in Europa stärker Fuß fassen und sucht sich derzeit einen Standort für ein neues Produktionswerk. Auch Deutschland ist hierbei neben Belgien und den Niederlanden in die engere Auswahl geraten. Derzeit wird jedoch um Subventionen gerungen. Wer hier mehr bietet, wird wohl letztendlich auch den Zuschlag erhalten.



Mitentscheidend werden allerdings auch Faktoren wie das Vorhandensein von qualifiziertem Personal und die Nähe zum bereits bestehenden Werk in den Niederlanden sein. Die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland haben hier wohl sehr gute Chancen.



Problematisch sind allerdings die bereits bestehenden Werke in den Bundesländern. Hierbei geht es vor allem um die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, weil man sich keinen unmittelbaren Konkurrenzkampf liefern will, um die Lohnkosten im Griff zu behalten. (20.08.2018/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - In diesem Jahr sorgte Tesla-Chef Elon Musk schon das eine oder andere Mal für Aufruhr an den Börsen. Erst ließ er verlauten, dass Tesla mit Zulieferern über die Rückzahlung von bereits gezahlten Rechnungen verhandeln wolle und befeuerte so Gerüchte um einen Liquiditätsengpass des Unternehmens.Vor kurzem ließ er per Twitter verlauten, dass er Tesla von der Börse nehmen wolle und verschreckte so selbst hartgesottene Investoren. Die Quittung: Eine ordentliche Delle im Kurs der Tesla-Aktie und eine Anhörung bei der Börsenaufsicht, wegen des Verdachts auf Kursmanipulation.Der Handel der Tesla Aktie musste sogar zwischenzeitlich ausgesetzt werden. Für seine Tweets wird Elon Musk wohl noch einmal mit einem Bußgeld, das an die US-Finanzaufsicht SEC zu zahlen ist, davon kommen. Die Aktionäre bleiben allerdings verunsichert.Es ist jedoch nicht nur der reine Börsenkurs, der vielen, die in Tesla investiert haben, Magenschmerzen bereitet. Es geht auch um Grundsätzliches. Das autonome Fahren, wie es mit den E-Autos angeboten wird, hat durch verschiedene Unfälle offenbart, dass die Technik eventuell noch Schwächen besitzen könnte.Der Glaube an die Zukunft will schließlich auch irgendwann belohnt werden, zumal es auch um sehr viel Geld geht. Mit seinen sprunghaften Äußerungen treibt Elon Musk bereits den einen oder anderen Fondsmanager bereits in den Wahnsinn. Die Verantwortlichen bei den Fonds müssen schließlich auch an ihre Anleger denken.Es geht derzeit zu wie in einem Casino, meinen Tesla Aktionäre. Man setze alles auf Rot oder Schwarz und hofft irgendwie am Ende nicht als Verlierer hervorzugehen. Der Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt, nur dass bei Casinospielen statistisch gesehen gar nicht einmal so schlechte Gewinnchancen bestehen, wie zum Beispiel die Erfahrungen des Videoslots Casinos zeigen.