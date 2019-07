Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 257,70 -0,19% (22.07.2019, 16:54)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Craig Irwin von Roth Capital:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Craig Irwin von Roth Capital in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Investoren könnten sich hinsichtlich der Nachfrage in China auf Aufwärtspotenzial einstellen. Tesla Inc. könne auf einen gangbaren Weg verweisen, wie die Jahresplanung für 2019 von 360.000 bis 400.000 Auslieferungen zu erreichen sei.Margenrisiken seien aber nicht ausgeschlossen, so die Analysten von Roth Capital. Steigende Batteriekosten und die Auswirkungen eines zunehmenden Wettbewerbs müssten berücksichtigt werden.Das Chance/Risiko-Profil der Tesla-Aktie sehe inzwischen ausgeglichener aus. Der Aktienkurs könnte in einer Handelsspanne verharren, urteilt Analyst Craig Irwin.In ihrer Tesla-Aktienanalyse stufen die Analysten von Roth Capital den Titel von "buy" auf "neutral" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 238,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:230,90 Euro -0,22% (22.07.2019, 16:38)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:229,60 Euro +2,72% (22.07.2019, 16:54)