Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 306,74 -0,65% (26.07.2018, 15:59)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird:Analyst Ben Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Kursschwächen bei Tesla Inc. im Anschluss an den Bericht im WSJ über Forderungen an die Zulieferer einen Teil bereits geleisteter Zahlungen zurückzuerstatten, sollten von Anlegern als Kaufgelegenheit betracht werden.Tesla habe bestätigt, dass mit verschiedenen Zulieferern über Preisnachlässe gesprochen worden sei, dies aber ein gewöhnlicher Teil von Verhandlungen über den Bezug von Komponenten darstelle.Die Analysten von Robert W. Baird halten es für unwahrscheinlich, dass Tesla aus einer Position der Schwäche heraus um Konzessionen bitte. Der Bericht könnte eher darauf hindeuten, dass es bei der Produktion zum Hochlauf komme, so der Analyst Ben Kallo.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und halten am Kursziel von 411,00 USD fest.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:263,98 Euro +2,22% (26.07.2018, 15:41)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:262,48 Euro -0,27% (26.07.2018, 15:54)