Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Aktionäre würden wieder Hoffnung schöpfen. Goldman Sachs habe dem Papier des Elektroauto-Pioniers wieder neuen Rückenwind verliehen.Nach einer langen Durststrecke habe sich die Tesla-Aktie wieder gefangen. Nachdem die 200-Tage-Linie zurückerobert worden sei, habe das Papier wieder deutlich zugelegt. Es laufe beim US-Konzern, fahre der Elektroautobauer doch mittlerweile relativ beständig Gewinne ein. Nicht nur deshalb sehe Goldman Sachs-Analyst Marc Delaney für die Tesla-Aktie Potenzial bis 860 USD.Charttechnisch sehe das Papier vielversprechend aus. "Durch das zeitgleiche Überhandeln des Widerstandes bei rund 670 US-Dollar und dem Überschreiten der 100-Tage-Linie hat die Tesla-Aktie ein bullisches Signal geliefert. Noch dazu erfolgte das Überhandeln der beiden genannten Hürden mit einem "Runaway-Gap".Kurzum: Charttechnischer Ausbruch bei Tesla (!). Dadurch könnte sich nun eine Zwischendynamik bis rund 780 US-Dollar ergeben. Vorausgesetzt, die Linie bei rund 670 US-Dollar hält. Dass es hier zumindest zwischenzeitlich nochmals zu einem Test kommen könnte, dafür sprechen die markttechnischen Indikatoren. Allen voran die Slow-Stochastik. Diese befindet sich nun aktuell wieder im überkauften Bereich. MACD und Handelsvolumen dagegen sprechen für eine mittelfristige Aufwärtstendenz. Es bleibt sehr volatil. Daher sollten die Stopps spätestens bei 619 US-Dollar gesetzt werden - je nach Risikoaffinität", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Donner & Reuschel AG.Tesla habe sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. In den letzten Tagen scheine auch wieder vermehrt Kapital in den Elektreomobilität-Sektor zurück zu fließen. Anleger sollten dabeibleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:562,60 EUR -1,25% (25.06.2021, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:570,90 EUR -1,84% (25.06.2021, 17:35)