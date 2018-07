Weiter nach unten sei es auch für den US-Autobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) gegangen. Medienberichten zu Folge dürfte der bisherige Chef der Fahrzeugentwicklung Field den Konzern verlassen. Daneben hätten sich Analysten zum Teil skeptisch gezeigt, dass die jüngst erreichte Produktionszahl von 5.000 Model 3 auch nachhaltig erreicht werden könne. Die Aktie habe rund 7% verloren.



Besser sei es hingegen für den Darmstädter-Konzern Merck KgaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) gelaufen. Nachdem der Konzern ein Strategieupdate zur Sparte Performance Materials veröffentlicht habe, hätten sich Analysten mit den Plänen des Managements alles in allem zufrieden gezeigt. Die Aktie sei um 0,83% geklettert.



Heute würden die US-Börsen wegen des Unabhängigkeits-Feiertags geschlossen bleiben. (04.07.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag sorgten erneut Meldungen bezüglich einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA für Beunruhigung unter den Anlegern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So hätten insbesondere US-Chiphersteller deutlich Federn lassen müssen. Unter anderem habe Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) rund 6% eingebüßt, da ein chinesisches Gericht offenbar den Verkauf von 26 Chip-Produkten in der Volksrepublik untersagt habe.