Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla habe am Montag kräftig Gas gegeben. Am Ende sei das Papier mit einem Plus von gut acht Prozent auf 1.091,84 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Beflügelt habe zum Wochenauftakt die Ankündigung eines Aktiensplits. Seit dem Februartief bei 700,00 Dollar habe die Aktie damit wieder mehr als 50 Prozent zugelegt.Der Elektroauto-Hersteller habe angekündigt, die Zustimmung der Aktionäre für einen weiteren Aktiensplit einholen zu wollen. In einem Folgeantrag an die Aufsichtsbehörden habe Tesla erklärt, dass die Änderung der Gründungsurkunde zur Erhöhung der Anzahl der Stammaktien einen Split in Form einer Aktiendividende ermöglichen werde.Bereits im August 2020 habe Tesla einen Split im Verhältnis 5 zu 1 angekündigt. Innerhalb weniger Woche sei das Papier damals daraufhin um rund 50 Prozent gestiegen.Die kanadische Bank RBC habe die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1.045 US-Dollar belassen. Analyst Joseph Spak habe in einer am Montag vorliegenden Studie seine Absatzschätzung für das laufende Quartal um drei Prozent erhöht und liege nach eigener Angaben nun um rund sechs Prozent über der Konsensschätzung.Die Aktie von Tesla habe zuletzt massiv zulegen können und dabei sämtliche wichtigen Durchschnittslinien nach oben durchbrechen können - zuletzt auch die 90-Tage-Linie. Die nächste Zielmarke sei nun das im November vergangenen Jahres bei 1.243,49 Dollar markierte Allzeithoch."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 29.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link