NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

865,80 USD +0,18% (20.10.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (21.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Technologie-Konzern Tesla habe seine Zahlen zum dritten Quartal 2021 kommuniziert und sei beim Umsatz etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Im nachbörslichen US-Handel verliere die Aktie des Elektroauto-Pioniers moderat an Boden und entferne sich damit wieder vom Rekordhoch bei 900,40 Dollar, welches zu Jahresbeginn markiert worden sei.Tesla habe im Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 13,8 Milliarden Dollar erzielt. Die Prognose habe sich jedoch auf 13,9 Milliarden Dollar belassen. Unter dem Strich habe das Unternehmen von Firmenlenker Elon Musk einen Gewinn von 1,86 Dollar je Aktie eingefahren, hier habe die Analystenschätzung von 1,67 Dollar wiederum deutlich übertroffen werden können.Die Quartalszahlen von Tesla lägen alles in allem im Rahmen der Erwartungen. Mit einem sportlichen Börsenwert von 867 Milliarden Dollar müsse das Unternehmen allerdings auch liefern und dürfe sich keinen Fauxpas leisten.Die Aktie ist auf dem aktuellen Niveau eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:736,80 EUR -0,79% (21.10.2021, 09:23)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:736,00 EUR -1,14% (21.10.2021, 09:09)