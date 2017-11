Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 316,81 +0,40% (27.11.2017, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.11.2017/ac/a/n)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) mit einer Verkaufsempfehlung auf.Der US-Elektroautobauer habe den Umsatz in den ersten neun Monaten 2017 um 79,6% auf USD 8,471 Mrd. deutlich ausbauen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch der operative Verlust habe deutlich von -0,401 Mrd. auf jetzt -1,034 Mrd. USD zugenommen. Das Vorsteuerergebnis habe sich von -0,538 Mrd. auf -1,429 Mrd. USD verschlechtert. Nach Steuern und Anteilen Dritter sei ein negatives Ergebnis i.H.v. -1,286 Mrd. (9M 2016: USD -0,554 Mrd.) verblieben. Hieraus errechne sich ein Ergebnis je Aktie von -7,80 USD (9M 2016: -3,94 USD).Man frage sich schon, was zuerst passiere: Dass Elon Musk mit SpaceX zum Mars fliege, oder dass er mit Tesla schwarze Zahlen schreibe!Frank Schwope, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie mit dem Anlagevotum "verkaufen" und einem Kursziel von 270 USD in die Bewertung auf. (Analyse vom 28.11.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:266,05 Euro +1,39% (28.11.2017, 13:34)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:265,94 Euro -0,11% (28.11.2017, 13:51)