Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 298,00 -0,56% (25.10.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.10.2019/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Joseph Spak von RBC Capital Markets:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Joseph Spak vom Investmenthaus RBC Capital Markets die Auffassung, dass die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung verzeichnen werden.Die Quartalszahlen von Tesla Inc. seien besser ausgefallen als erwartet. Die positiven Kursreaktionen halten die Analysten von RBC Capital Markets in ihrem Ausmaß aber für übertrieben.Während die Automotive-Einnahmen hinter der Schätzung zurückgeblieben seien, habe die Bruttomarge klar über der Konsensprognose gelegen. Es wäre schön, mehr Vertrauen bezüglich dieser Verbesserung zu haben, aber die Details seien nur begrenzt verfügbar. Zudem habe das Management darauf hingewiesen, dass die Margen in Q4 wieder den Rückzug antreten würden.Die EPS-Projektionen für 2022 seien zwar nach oben korrigiert worden. Analyst Joseph Spak ist aber der Ansicht, dass der Aktienkurs bereits eine Fülle von positiven Szenarien reflektiere.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "underperform" ein, heben aber das Kursziel von 190,00 auf 220,00 USD an.Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:268,35 Euro +0,96% (25.10.2019, 14:06)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:268,25 Euro -0,65% (25.10.2019, 14:18)