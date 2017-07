ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.07.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Enttäuschende Auslieferungszahlen - Man muss jetzt den Fokus aber auf Freitag verschieben! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe gestern die Auslieferungszahlen veröffentlicht. Im 2. Quartal seien 22.000 Fahrzeuge ausgeliefert worden. Damit sei das Ziel der Analysten der Wall Street nicht erreicht worden, so der Börsenexperte. Nichtsdestotrotz sei es ein Anstieg um 53% gegenüber dem Vorjahr gewesen und ohnehin interessiere das einfach keinen im Moment. Der Kurs der Tesla-Aktie sei gestern zwar etwas zurückgegangen, aber das sei nicht übertrieben gewesen - die Enttäuschung halte sich in Grenzen. Momentan schaue jeder auf den Freitag, wenn endlich die Produktion des Model 3 anlaufen solle. Hier gebe es hehre Ziele. Da müsse man momentan ganz einfach den Fokus verschieben.Die Tesla-Aktie ist im laufenden Jahr mit einem Plus von 60% hervorragend gelaufen und mittlerweile ist Tesla der größte amerikanische Autobauer, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.07.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:309,30 Euro -2,87% (04.07.2017, 09:57)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:309,57 Euro -0,04% (04.07.2017, 10:12)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 352,62 -2,49% (03.07.2017, 19:00)