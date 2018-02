Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, empfiehlt in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) zu verkaufen.Im Jahr 1 der Zeitrechnung seit Donald Trump zeige sich der amerikanische Automarkt relativ unbeeinflusst von den Äußerungen des US-Präsidenten. Protektionistische Drohungen Trumps über die Einführung von Strafzöllen für im Ausland gefertigte Fahrzeuge in Richtung der ausländischen Automobil-Hersteller seien bisher ohne Taten geblieben.Die North American International Auto Show sei einmal mehr von großen Fahrzeugen geprägt gewesen. SUV und Pick-ups hätten das Bild dominiert. Kurioserweise würden die beiden meistverkauften Autos in den USA (Ford F-Series und Chevrolet Silverado) erstmals auch mit Diesel-Motoren angeboten.Die Autoverkäufe in den USA seien 2017 erstmals seit 2009 wieder leicht um 1,8% auf 17,2 Mio. zurückgegangen. Der chinesische Automarkt (24,7 Mio.) sei mittlerweile deutlich größer als der amerikanische und der europäische (15,1 Mio.).Während in westeuropäischen Ländern rund 500 bis 550 Autos auf 1.000 Einwohner kommen würden, also durchschnittlich gut jeder 2. ein Auto besitze, und in den USA sogar mehr als 700 Autos auf 1.000 Einwohner verzeichnet würden, seien dies in China mit gut 100 Autos pro 1.000 Einwohner noch immer deutlich weniger. Sollte China eines Tages einen Motorisierungsgrad erreichen, der annähernd an den Westen heranreiche, fehle aus heutiger Sicht noch ein Bestand von mehr als 500 Mio. Fahrzeugen im Reich der Mitte. Was dieses für Umwelt, Energieverbrauch oder Ölpreis bedeute, müsse nicht näher erläutert werden.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein Sektor-Rating "neutral" und stuft die Tesla-Aktie mit dem Votum "verkaufen" ein. (Analyse vom 06.02.2018)