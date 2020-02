ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Blow Off - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) fiel am 3. Juni 2019 auf ein Tief bei 179,99 USD zurück und startete danach zu einer rasanten Rally, die zu Beginn dieser Woche extreme Ausmaße annahm, als die Aktie an zwei Tagen hintereinander unter extrem hohem Volumen je bis zu 20% zulegte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei der Wert auf ein Allzeithoch bei 968,99 USD geklettert. Solche extremen Anstiege gebe es immer mal wieder. Meist seien sie ein Blow Off. Ein Blow Off sei das Gegenstück zum bekannteren Sell Off.Solch extreme Volatilität komme nach einem Blow Off auch immer wieder vor. Daher mache das Chartbild der Tesla-Aktie nach der Rally der letzten Wochen und Monate keinen guten Eindruck mehr. Kurzfristig könne sie zwar noch volatil hin- und herpendeln. Mittelfristig dürfte sie aber massiv korrigieren. Abgaben bis 547,41 USD und später 386,99 USD wären dabei durchaus möglich. Ein neues Allzeithoch käme jetzt zwar überraschend, würde aber weiteres Potenzial in Richtung 1.180 bis 1.200 USD eröffnen. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:681,30 EUR -0,04% (07.02.2020, 08:53)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:707,70 EUR +0,81% (06.02.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:748,96 USD +1,94% (06.02.2020, 22:00)