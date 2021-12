XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

808,80 EUR +1,42% (21.12.2021, 09:31)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

899,94 USD -3,50% (20.12.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk (21.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel habe zum Wochenstart erneut den Rückwärtsgang eingelegt. Seit dem Hoch im November bei 1.243 Dollar habe die Tesla-Aktie rund 28 Prozent verloren. Damit habe das Papier alle Gewinne wieder abgegeben, die seit der Order über 100.000 Elektroautos durch den Autovermieter Hertz Global am 25. Oktober aufgelaufen seien.Das Papier des E-Autobauers befinde sich seit Tagen im Abwärtssog.Der Tesla-Aktie fehle es derzeit an positiven Impulsen. Wichtig wäre eine Stabilisierung bei 900,40 Dollar (Januar-Hoch). Ansonsten würden weitere Rücksetzer bis an die 100-Tage-Linie bei 875 Dollar drohen. Auf diesem Niveau wären erste Käufe vertretbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:809,30 EUR +1,40% (21.12.2021, 09:45)