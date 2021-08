XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

589,40 EUR +4,56% (18.08.2021, 17:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

689,0162 USD +3,50% (18.08.2021, 17:32)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (18.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstagabend (19. August) werde Tesla den "AI Day" veranstalten. Dabei handle es sich um eine Informationsveranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz. Wenn sich die Geschichte wiederhole, sollten Anleger mit einer erhöhten Volatilität rechnen. Am Tag nach dem "Battery Day" im September 2020 sei die Tesla-Aktie um zehn Prozent gefallen.Diese Veranstaltungen würden einem doppelten Zweck dienen: Zum einen sollten sie Tesla helfen, die besten und klügsten Köpfe zu rekrutieren. Zum anderen versuche Elon Musk dadurch die Investoren von der Zukunft seines Unternehmens zu überzeugen.Tesla dürfte die Anleger über den aktuellen Stand in den Bereichen autonomes Fahren, Supercomputing und Chipdesign informieren. Abgesehen davon könnte der Autobauer noch einige Überraschungen für die Investoren bereithalten.Anleger würden sich natürlich auch eine Stellungnahme zu der Untersuchung eines möglichen Defekts beim Fahrerassistenzsystem durch die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA erhoffen. "Der Donnerstag wird angesichts der Untersuchung der NHTSA zu einem wichtigen Ereignis", habe Wedbush-Analyst, Dan Ives, gesagt. Er habe die Tesla-Aktie mit "kaufen" eingestuft und ein Kursziel von 1.000 Dollar ausgegeben. Die Führungsrolle des Elektroautobauers im Bereich des autonomen Fahrens sei Teil seiner optimistischen Einschätzung der Aktie.Im Vorfeld habe Elon Musk versucht, hochfliegende Erwartungen zu dämpfen. Er habe betont, dass der "AI Day" primär zur Gewinnung von neuem Personal gedacht sei. Allerdings werde Tesla sicherlich auf die angekündigte Ermittlung der NHTSA eingehen und dabei die Sicherheitsvorteile der Fahrerassistenzfunktionen betonen. Fraglich sei, ob dadurch die Zweifel am Autopiloten abgeschüttelt werden könnten. Investoren sollten sich angesichts möglicher Überraschungen auf eine erhöhte Volatilität einstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:588,50 EUR +3,52% (18.08.2021, 17:45)