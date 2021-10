Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 900,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 19.10.2021 1.000,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 18.10.2021 300,00 Underweight Barclays Brian Johnson 14.10.2021 950,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 14.10.2021 725,00 Neutral UBS Patrick Hummel 08.10.2021 940,00 Buy Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 08.10.2021 376,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 06.10.2021 300,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 05.10.2021 215,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.10.2021 875,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 03.10.2021 755,00 Sector perform RBC Capital Markets Joseph Spak 03.10.2021 - Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 01.10.2021 67,00 Sell GLJ Research Gordon Johnson 28.09.2021 1.200,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 28.09.2021 800,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 27.09.2021 300,00 Underperform Bernstein Research Arndt Ellinghorst 01.09.2021

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

739,70 EUR -1,00% (20.10.2021, 11:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

864,27 USD -0,67% (19.10.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (20.10.2021/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.200,00 oder 67,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 20.10.2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 28.09.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel "overweight" eingestuft. Das Kursziel laute weiterhin 1.200,00 USD. Der Analyst habe seine Schätzungen für 2021 erhöht, nachdem er eine vierteljährliche Überprüfung der weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen durchgeführt habe. Er glaube, dass das dritte Quartal Teslas "stärkstes Quartal aller Zeiten" sein werde, und erhöhe die Schätzungen entsprechend.Elektrofahrzeuge würden jetzt 12% der letzten dreimonatigen Fahrzeugverkäufe in China ausmachen, gefolgt von 10% in Europa und 3% in den Vereinigten Staaten. Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen sei in den letzten Monaten stetig gestiegen, insbesondere in Europa und China. Auch der Marktanteil von Tesla sei dem Analysten zufolge weiter gestiegen. Potter gehe nun davon aus, dass Tesla im Jahr 2021 894.000 Fahrzeuge ausliefern werde, und seine Lieferschätzung für das dritte Quartal steige auf 233.000.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von J GLJ Research. Analyst Gordon Johnson hat in einer Studie vom 28.09.2021 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel von 67,00 USD wurde bestätigt. Johnson habe seine Lieferprognose auf rund 223.000 von eine vorherige Schätzung von etwa 213.000 erhöht. Er glaube, dass etwa 223.000 Lieferungen von "Sell-Side-/Medienexperten" wahrscheinlich als "positiv" angesehen würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:738,50 EUR -0,54% (20.10.2021, 11:17)