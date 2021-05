Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 700,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 27.04.2021 270,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 27.04.2021 800,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 27.04.2021 155,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 27.04.2021 230,00 Underweight Barclays Brian Johnson 27.04.2021 860,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 27.04.2021 1.000,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 27.04.2021 974,00 Buy Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 27.04.2021 725,00 Sector perform RBC Capital Markets Joseph Spak 27.04.2021 - Underperform Needham & Co Rajvindra S. Gill 27.04.2021 67,00 Sell GLJ Research Gordon Johnson 27.04.2021 1.200,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 27.04.2021 150,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 27.04.2021 159,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 27.04.2021 338,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 27.04.2021 736,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 27.04.2021 900,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 27.04.2021

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

567,00 EUR +2,92% (05.05.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

670,94 USD -0,39% (05.05.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (06.05.2021/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.200,00 oder 67,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 26.04.2021 die Zahlen für das erste Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. April zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautobauer zu Jahresbeginn weiter kräftiges Wachstum verbucht und seinen bislang höchsten Quartalsgewinn erreicht. In den drei Monaten bis Ende März habe das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk unter dem Strich 438 Mio. USD (362 Mio. Euro) verdient. Vor einem Jahr habe die Bilanz lediglich ein ganz leichtes Plus von 16 Mio. USD ausgewiesen. Die Erlöse seien um 74% auf 10,4 Mrd. USD gestiegen.Die Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Tesla habe im ersten Quartal 184.877 E-Autos ausgeliefert - das entspreche im Vergleich zum Vorjahr mehr als einer Verdopplung und sei eine Bestmarke in der Geschichte des 2003 gegründeten Konzerns. Besonders in China sei die Nachfrage hoch gewesen, wenngleich Tesla hier mit Beschwerden von Kunden konfrontiert gewesen sei.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 27.04.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 1.200,00 USD belassen. Das Quartal habe relativ wenige "Slam Dunk"-Datenpunkte geboten, da Tesla kein Licht auf die vollständige selbstfahrende Software, die neue Produktionskapazität, die Rampe der internen Batteriezellen oder neue unvorhergesehene Produkte geworfen habe, so Potter. Er sei "nicht übermäßig schockiert von der gedämpften Reaktion". Potter warne, "dass die nächsten Quartale folgerichtig (und wahrscheinlich volatil) sein werden."Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von GLJ Research. Analyst Gordon Johnson hat in einer Studie vom 27.04.2021 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 67,00 USD. Ohne einmalige Kreditverkäufe und einmalige Einnahmen aus dem Bitcoin-Handel habe Teslas Kerngeschäft einen GAAP-Gewinn von 181 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 131 Mio. USD im vierten Quartal verzeichnet, so Johnson. Anders gesagt, trotz des Rekordumsatzes im ersten Quartal, der hauptsächlich auf "aggressive Preissenkungen zur Verlagerung des Volumens" zurückzuführen sei, habe Teslas Kerngeschäft, Autos zu verkaufen, im ersten Quartal mehr Geld verloren als im vierten Quartal, bemerke Johnson. Er glaube, "dies ist einfach kein tragfähiges Geschäftsmodell."Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:557,30 EUR -0,36% (06.05.2021, 08:13)