Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 159,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 22.04.2021 155,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 22.04.2021 820,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 20.04.2021 835,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 18.04.2021 730,00 Neutral UBS Patrick Hummel 15.04.2021 800,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 13.04.2021 326,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 13.04.2021 1.071,00 Buy Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 12.04.2021 260,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 06.04.2021 736,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 05.04.2021 1.000,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 05.04.2021 1.036,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 05.04.2021 900,00 Neutral BofA Merrill Lynch Research John Murphy 05.04.2021 - Sell GLJ Research Gordon Johnson 04.04.2021 900,00 Buy New Street Research Pierre Ferragu 31.03.2021 700,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 28.03.2021 - Sector perform RBC Capital Markets Joseph Spak 25.03.2021 1.200,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 24.03.2021 180,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 08.03.2021

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

608,30 EUR -1,11% (23.04.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

729,40 USD +1,35% (23.04.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.04.2021/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.200,00 oder 155,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 26.04.2021 die Zahlen für das erste Quartal 2021 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 24.03.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 1.200,00 USD belassen. In Bezug auf die Aussichten von Tesla in Lkw-Märkten würden die nächsten sechs bis zwölf Monate von entscheidender Bedeutung sein, und die Anleger sollten sich nicht wundern, wenn Produktionsverzögerungen zu "vorübergehenden" Ausverkäufen führen würden, so Potter.Tesla bleibe eine der "überzeugendsten Long-Ideen" des Analysten. Er gebe jedoch zu, dass "noch bessere Einstiegspunkte vor uns liegen könnten". Vorübergehende Ausverkäufe scheinen wahrscheinlich, da die Produktionsrampe von Tesla in den nächsten sechs Monaten ein "hohes Maß an Unvorhersehbarkeit" aufweise. Dies gelte insbesondere für die neuen Werke des Unternehmens in Deutschland und Texas, in denen sowohl batterie- als auch LKW-bezogene Produkte mit neuartigen Herstellungstechniken hergestellt würden, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Ryan Brinkman hat in einer Studie vom 22.04.2021 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 155,00 USD. Der Analyst habe Vorsicht an den Tag angesichts einer hohen Bewertung der Aktien gelegt. An den Schätzungen für den Hersteller elektrisch betriebener Fahrzeuge habe er zunächst aber nichts geändert.