Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 180,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 05.02.2021 240,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 02.02.2021 880,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 02.02.2021 1.200,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 01.02.2021 299,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 29.01.2021 150,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 28.01.2021 950,00 Neutral Wedbush Securities Daniel Ives 28.01.2021 900,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 28.01.2021 - Market perform JMP Securities Joseph Osha 28.01.2021 136,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 28.01.2021 230,00 Underweight Barclays Brian Johnson 28.01.2021 325,00 Neutral UBS Patrick Hummel 27.01.2021 775,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 27.01.2021 725,00 Sector perform RBC Capital Markets Joseph Spak 27.01.2021 780,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 27.01.2021

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

716,00 EUR +2,14% (05.02.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

852,23 USD +0,26% (05.02.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.02.2021/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.200,00 oder 136,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 27.01.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Januar zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautobauer sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen. 2020 habe das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk unter dem Strich einen Überschuss von 721 Mio. Dollar (595 Mio. Euro) erreicht. Im Vorjahr habe Tesla noch einen Verlust in Höhe von 862 Mio. Dollar verschmerzen müssen. Die Erlöse seien um 28% auf 31,5 Mrd. Dollar geklettert.Bei Anlegern seien die Zahlen trotz des ersten Jahresgewinns seit der Firmengründung 2003 nicht gut angekommen. Denn Tesla habe die Erwartungen im Schlussquartal verfehlt. Zwar habe Musks Konzern einen weiteren Gewinn geschafft, dieser sei jedoch mit 270 Mio. Dollar geringer als am Markt angenommen ausgefallen. Die Erlöse seien derweil im Jahresvergleich um starke 46% auf 10,7 Mrd. Dollar gewachsen und hätten damit die Prognosen der Analysten übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Piper Sandler, Alexander Potter, in einer Analyse vom 01.02.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 515,00 auf 1.200,00 USD angehoben. Selbst nach einer 10fachen Rendite in den letzten zwölf Monaten sollten Anleger diese Aktie nicht verkaufen, so der Analyst. Potters Prognose für Tesla impliziere nun, dass im Jahr 2021 894.000 Fahrzeuge ausgeliefert würden und im Jahr 2030 schließlich mehr als 9 Millionen Einheiten ausgeliefert würden. Dieses Produktionsniveau würde Tesla zu den drei weltweit führenden Autoherstellern positionieren.Noch wichtiger sei, dass das Unternehmen ab 2030 einen stetigen Anstieg der vollständigen Einführung von selbstfahrender Software verzeichnen werde, wobei bis zum Ende des Prognosezeitraums von 20 Jahren mehr als 50% aller Tesla-Besitzer das vollständige selbstfahrende Paket nutzen würden. Potter sei der Ansicht, dass dies einen großen Einfluss auf die Margen haben sollte, da die EBIT-Marge von Tesla letztendlich 40% übersteige. Bis 2030 erwarte er, dass Tesla Energy 20 bis 30% des Umsatzes ausmache, gegenüber 6% heute. Zusammengenommen würden diese Änderungen zu einem auf dem Discounted Cashflow basierenden Kursziel von bis zu 1.200 USD führen.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Ryan Brinkman hat in einer Studie vom 28.01.2021 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Kursziel wurde von 125,00 auf 136,00 USD angehoben. Das vierte Quartal des Autobauers sei schwächer als erwartet ausgefallen, so der Analyst. Dies dürfte den Kurs entsprechend belasten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:716,20 EUR +1,23% (08.02.2021, 08:15)