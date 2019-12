London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (10.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) von 2,60 GBP auf 2,65 GBP.Tesco habe (08.12.) Medienberichte bestätigt, wonach das Unternehmen eine Überprüfung der strategischen Optionen für die Geschäftsaktivitäten in Thailand und Malaysia (gesamtes Asien-Geschäft), einschließlich eines möglichen Verkaufs, begonnen habe. Die Überprüfung befinde sich nach Unternehmensangaben aber noch in einem frühen Stadium und könnte auch zu keiner Transaktion führen.Eine Trennung von den Asien-Aktivitäten passe nach Meinung des Analysten gut zur Unternehmensstrategie (stärkere Fokussierung auf den Heimatmarkt). Hier sehe sich Tesco mit einem zunehmenden Wettbewerb v.a. durch die Discounter Aldi und Lidl sowie durch die Kaufzurückhaltung der britischen Verbraucher im Vorfeld des Brexit konfrontiert und versuche dem durch eine Reihe von Maßnahmen (Straffung der Organisationsstruktur und der Produktpalette; Einführung neuer Formate (u.a. Jack’s, Express-Filialen)) zu begegnen. Zudem sei das Asien-Geschäft zwar derzeit noch überdurchschnittlich profitabel aber v.a. in Thailand stehe Tesco deutlich unter Druck (ungünstige Konsumtrends; zunehmende staatliche Regulierung; starker Wettbewerb). Daher erachte Lusebrink einen Verkauf des Asien-Geschäfts für wahrscheinlich und strategisch sinnvoll. Die Tesco-Aktie habe positiv auf die Meldung reagiert (09.12.: +5%).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Tesco-Aktie. (Analyse vom 10.12.2019)Börsenplätze Tesco-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,87 EUR -0,80% (10.12.2019, 10:23)