Tradegate-Aktienkurs Tesco-Aktie:

2,397 EUR +1,48% (30.09.2020, 10:21)



London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

215,40 GBp +0,19% (30.09.2020, 12:02)



ISIN Tesco-Aktie:

GB0008847096



WKN Tesco-Aktie:

852647



Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TCO



London Domestic Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCDF



Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (30.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) von 2,45 GBP auf 2,25 GBP.Tesco habe nach Daten des Marktforschungsunternehmens Kantar in den zwölf Wochen (zum 06.09.) den Umsatz in Großbritannien (Umsatzanteil Geschäftsjahr 2019/20: 65%) um 10,5% y/y auf 7,94 Mrd. GBP erhöht und sei damit stärker als die großen Rivalen Sainsbury (+8,0% y/y; Marktanteil: 14,9%) und Asda (+9,5% y/y; Marktanteil: 14,5%) gewachsen. Dabei habe Tesco die führende Marktposition (Marktanteil zum 06.09.2020: 26,8%; zum 09.08.2020: 26,6%) ausbauen können, was Lusebrink positiv werte und als Zeichen dafür sehe, dass die Supermarktkette mit der Sortiments- und Preispolitik an Wettbewerbsfähigkeit gewinne.Aldi habe den Umsatz um 10,0% y/y (Marktanteil: 8,0%) gesteigert und am Montag (28.09.) die Planungen für die weitere Expansion in Großbritannien vorgestellt (bis Ende 2021: Investitionen von 1,3 Mrd. GBP; Eröffnung von 100 weiteren Filialen; derzeit 894 Stück). Zudem würden sich die Einzelhändler in Großbritannien aktuell auf eine Verschärfung der staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und dadurch zu erwartende neue "Hamsterkäufe" der Kunden vorbereiten. So seien wieder Mengenbeschränkungen beim Kauf von Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln eingeführt worden.Tesco habe zudem gestern erstmals eine Zielsetzung für den Umsatz mit Fleischalternativen veröffentlicht (Umsatzsteigerung von 300% (gegenüber 2018) bis 2025). Den anhaltenden operativen Verbesserungen auf dem Heimatmarkt sowie der erfolgreichen Umsetzung des Turnaround-Plans stünden v.a. der hohe Wettbewerbsdruck auf dem Heimatmarkt sowie die Risiken durch den Brexit und Covid-19 (u.a. hohe Zusatzkosten) gegenüber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesco-Aktie: