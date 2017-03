Wien (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Technologiekonzern Tencent Holdings (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) erwarb für USD 1,8 Mrd. einen 5%-Anteil an Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (+2,7%) und steigt damit zum größten Aktionär des Elektroautobauers auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Stark gelaufen sei gestern die Autobranche, welche auf globaler Ebene 1,5% habe zulegenkönnen. Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) (+1,7%) nehme für den Ausbau und die Modernisierung von drei Fabriken im US-Bundesstaat Texas USD 1,2 Mrd. in die Hand.David Einhorn, Manager des Hedgefonds Greenlight Capital, habe einmal mehr die Aufspaltung der General Motors-Stammaktie (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) (+2,5%) in zwei Klassen vorgeschlagen, da seiner Ansicht nach die Dividendenrendite des Autokonzerns (4,3%) vom Markt nicht entsprechend berücksichtigt werde. (29.03.2017/ac/a/m)