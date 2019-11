Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

38,60 EUR +0,52% (07.11.2019, 14:51)



Hong Kong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

333,60 HKD -0,12% (07.11.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (07.11.2019/ac/a/a)



Die HSBC-Analysten sprechen davon, dass die Regularien für Onlinespiele in China verschärft worden seien. Tencent Holdings Ltd. werde aber vermutlich in der Lage sein, die Herausforderungen besser zu meistern als die Konkurrenten.Das Unternehmen habe Maßnahmen ergriffen, um die Online-Zeit von Minderjährigen zu begrenzen. Allerdings würden Statistiken zeigen, dass nur 12% der chinesischen Onlineplayer noch minderjährig seien. Stärkere Restriktionen dürften daher nur einen begrenzten Einfluss auf Tencent haben, so die Einschätzung der Analystin Binnie Wong.In ihrer Tencent-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von HSBC das Rating "buy" sowie das Kursziel von 433,00 HKD.