Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (20.05.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Bereits seit mehreren Monaten sorgt der Handelskrieg zwischen den USA und China für erhöhte Anspannung und Unsicherheit in den chinesischen Märkten, nichtsdestotrotz zeigen sich die Alibaba Group und Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) hiervon nicht sonderlich beeindruckt und beweisen Standhaftigkeit im Aktienkurs als auch nachhaltiges Wachstum der Umsätze, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Anfang der letzten Woche hätten die chinesischen Konzerne Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentiert und einmal mehr bewiesen, dass sich beide Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs befänden.Tencent, Chinas zweitgrößtes IT-Powerhouse, habe letzte Woche die Anleger mit den aktuellsten Quartalszahlen überzeugen. Trotz vergleichsweise eher geringem Umsatzwachstum von 16 Prozent auf insgesamt USD 12,3 Mrd. habe Tencent im Q1 2019 einen neuen Rekordgewinn einfahren können, welcher deutlich über den von Analysten erwarteten Annahmen liege. Gegenüber dem Vorjahresquartal seien die Gewinne um 17 Prozent auf insgesamt umgerechnet USD 3,92 Mrd. gewachsen.Neben den Rekordgewinnen habe das IT-Konglomerat aus Shenzhen eine weitere Premiere präsentieren können. Erstmals habe Tencent mehr Umsatz aus der Sparte Dienstleistungen und FinTechs als dem eigentlichen Unternehmenskern der Handy-Spiele erlöst. Aufgrund Chinas aktueller strengen Regulatorik gegenüber Online- und Mobile-Spielen sei Tencent gezwungen gewesen, weniger neue Spiele auf den Markt zu bringen als geplant. Dadurch sei der Umsatz in der Handygame Abteilung sogar um 2 Prozent auf USD 3,17 Mrd. abgesunken.Die Tencent-Aktie notiere aktuell bei HKD (Hongkong-Dollar) 365,60 (16.05.2019). Das 52-Wochenhoch habe bei HKD 431,56 (07.06.2018), das 52-Wochentief bei HKD 251,37 (30.10.2018) gelegen. Bei Bloomberg setzen 51 Analysten die Aktie auf "buy", sieben Analysten auf "hold" und kein Analyst auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link