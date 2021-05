Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Einzelhandelskonzern Kohl's (ISIN: US5002551043, WKN: 884195, Ticker-Symbol: KHP) hat im ersten Quartal 2021 mehr als erwartet verdient und den Ausblick 2021 angehoben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) seien gestern um 3,1% gestiegen. Der Autobauer werde in den USA ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem südkoreanischen Batteriehersteller SKInnovation gründen. Die beiden Unternehmen hätten bereits eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Produktion von Batteriezellen unterzeichnet.Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) habe unterm Strich ein solides Ergebnis für das erste Quartal 2021 vorlegen können. Wenngleich der Nettogewinn die Erwartungen massiv habe übertreffen können, so habe das bereinigte Konzernergebnis leicht unter den Analystenerwartungen gelegen. (21.05.2021/ac/a/m)