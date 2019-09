Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Ticker-Symbol Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (26.09.2019/ac/a/a)



Tencent Holdings Ltd. wolle die Beteiligung an Supercell erhöhen. Die Analysten von J.P. Morgan Securities sehen in dem Vorhaben einen Beleg für das Vertrauen in die Fähigkeiten von Supercell im Bereich der mobilen Spiele.Analyst Alex Yao bestätigt das Kursziel für die Tencent-Aktie von 450,00 HKD. Der globale Ausblick für Onlinespiele helle sich auf.In ihrer Tencent-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von J.P. Morgan Securities das Votum "overweight".