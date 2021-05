Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (06.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Social-Media- und Spiele-Gigant habe nicht nur Ärger im eigenen Land. Auch in den Vereinigten Staaten kehre keine Ruhe ein. Obwohl Donald Trump als US-Präsident inzwischen Geschichte sei, sei offenbar strittig, ob sich Tencent von einigen Unternehmen in den USA trennen müsse. Das berichte eine Nachrichtenagentur unter Berufung auf Insider.Laut Reuters gehe es darum, ob Tencent seine Beteiligungen an den Spiele-Unternehmen Riot Games ("League of Legends") und Epic Games ("Fortnite") behalten dürfe. Bereits seit der zweiten Jahreshälfte 2020 solle der Konzern mit dem Committee on Foreign Investment in the United States (Ausschuss der US-Regierung zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten) verhandeln.Riot Games gehöre Tencent komplett. An Epic Games halte der China-Gigant 40 Prozent.Neben der drohenden Milliarden-Dollar-Strafe in China habe Tencent auch in den USA immer noch Ärger. Keine guten Nachrichten für Anleger. Der Kurs sei seit Wochen im Sinkflug. Ein Einstieg in die Tencent-Aktie drängt sich in der aktuellen Lage nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link