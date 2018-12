Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

35,30 EUR +5,22% (21.12.2018, 14:55)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

316,80 HKD +5,04% (21.12.2018)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (21.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Konzerns lege am Freitag krüftig zu, denn laut chinesischen Medienberichten hätten die Regulierungsbehörden die Lizenzvergabe wieder aufgenommen. Damit könnte das Kernproblem für den größten Gaming-Wachstumsmarkt wegfallen und die Tencent-Aktie endlich wieder nachhaltig steigen.Anleger dürften daher weiterhin verhalten reagieren, bis klar sei, wie sich die Beschränkungen auf die Marge auswirken würden. Zudem bleibe derzeit unklar, nach welchen Regeln die Lizenzvergabe ablaufe. Nicht zu vergessen sei auch der immer noch schwelende Handelskrieg. "Der Aktionär" empfehle daher trotz der guten Nachrichten nicht sofort nachzukaufen, sondern vorerst die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2018)Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:35,31 EUR +6,04% (21.12.2018, 15:27)