Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

55,97 EUR +0,39% (14.08.2020, 13:36)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (14.08.2020/ac/a/a)



US-Konzerne für China-Tech-Gigant: Mehrere große Unternehmen würden sich gemeinsam für Tencent einsetzen. Sie würden um ihre Profite fürchten, wenn Donald Trumps Dekret, das Transaktionen mit Tencents Social-Media-App WeChat verbiete, wirksam werde. Zudem seien sie durch die unklare Formulierung der Verfügung verunsichert.Mehr als ein Dutzend Konzerne hätten an einer Telefonkonferenz mit Vertretern des Weißen Hauses teilgenommen, berichte The Wall Street Journal. Die Unternehmen hätten demnach betont, es sei für sie ein Wettbewerbsnachteil, wenn die US-Regierung ihnen verbiete, WeChat zu nutzen. US-Präsident Trump habe vor einer Woche einheimischen Unternehmen per Dekret untersagt, künftig Transaktionen mit WeChat durchzuführen. Das Verbot könnte nächsten Monat wirksam werden.Das Dekret sowie dessen ungewissen Folgen würden auch Anleger verunsichern. Trotz starker Zahlen sei der Tencent-Kurs wieder an einer Unterstützung angelangt. Auf Sicht der kommenden Tage sei die Aktie nur etwas für sehr spekulativ orientierte Anleger. Für langfristig orientierte Investoren bleibe das Unternehmen jedoch aufgrund seiner dominanten Marktposition und der hervorragenden Wachstumsaussichten ein Basisinvestment in China., so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2020)