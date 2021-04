Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (07.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Der Kurs der Tencent-Aktie habe gestern noch rund 7 Prozent im Plus gelegen - samt Aufwärtskurslücke und Handelsschluss nahe dem Tageshoch. Heute sei im Hongkonger Handel der Konter gefolgt; ein Großteil des gestrigen Gewinns sei egalisiert worden. Ein Grund dafür dürfte die Ankündigung eines Großinvestors sein, sich von einem Teil seiner Position zu trennen.Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK), die Tech-Beteiligungsabspaltung von Naspers, wolle Tencent-Aktien im Wert von rund 14,6 Milliarden Dollar abstoßen.Allerdings würde sich Prosus damit nur von 2 Prozentpunkten seiner Gesamtposition trennen und seinen Anteil an Tencent demnach von 30,9 Prozent auf 28,9 Prozent reduzieren. Außerdem wolle Prosus nach eigenen Angaben in den nächsten drei Jahren keine weiteren Tencent-Aktien verkaufen.Die Verkaufsabsicht sei kein Drama, sondern solide begründet und bleibe in einem überschaubaren Rahmen. Prosus wolle seine Aktien für je 575 bis 595 Hongkong-Dollar am Markt unterbringen. So gesehen könnte es eigentlich fast als Zeichen der Stärke gewertet werden, dass Tencent in Asien heute bei 629,50 Hongkong-Dollar geschlossen habe. Der chinesische Internet-Gigant schwächle jedoch seit einigen Wochen kurstechnisch und sei mit rund 40 Prozent Gewinn ausgestoppt worden. Prosus dagegen sei eine laufende AKTIONÄR-Empfehlung und liege immer noch deutlich im Plus. Den heutigen Abschlag dürfen langfristig orientierte Investoren in der Kategorie "Irrelevant" verbuchen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link