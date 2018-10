Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (28.10.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Die anstehende Umstrukturierung könnte neue Blickwinkel auf die wachstumsstärksten Segmente des chinesischen Konzerns freigeben. Für Investoren biete zudem der Börsengang von von Tencent Music Group (TME) Potenzial. Und Musik sei nicht das einzige Medium, in dem Tencent in China marktführend platziert sei - ein Börsengang der Videoplattform könnte folgen.Spekulative Anleger könnten den Kauf einer ersten Position wagen. Bevor das große Problem mit den Gaming-Lizenzen nicht geklärt sei, könnte der Abwärtstrend allerdings anhalten. Konservative Anleger sollten entsprechend Abstand halten. Die erste Position diene dazu, bereits einen Fuß in der Tür zu haben, wenn wieder Vertriebslizenzen erteilt würden. Denn dann könne es schnell gehen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2018)Börsenplätze Tencent-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:26,69 EUR -3,29% (26.10.2018, 19:59)