Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

39,10 EUR -0,89% (19.09.2019, 12:44)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

39,10 EUR -1,01% (19.09.2019, 13:09)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (19.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Kürzer und schneller laute die Devise der Netz-Jugend, die aktuell via TikTok, Huoshan oder Kuaishou immer rasanter Videos verbreite. Die Namen der Apps würden dabei richtigerweise vermuten lassen: Das Phänomen stamme aus China. China & App? Da könne Tencent nicht weit sein, würden erfahrene "Aktionär"-Leser wissen - und tatsächlich: Der Internet-Gigant gehöre zu den großen Profiteuren.Laut einem Medienbericht habe die Bewertung von Kuaishou nach der "Series F" Finanzierungsrunde 25 Milliarden Dollar erreicht. Das Besondere: Die Finanzierungsrunde vor einem möglichen IPO sei ebenfalls von Tencent angeführt worden."Sicherlich ist der Cashflow von Kuaishou noch nicht ausgeprägt, doch das Geschäft läuft gut und die Profitabilität stimmt. Ich glaube, dass ein Börsengang sowohl aus der Sicht der Investoren als auch aus Unternehmenssicht unausweichlich ist", habe ein mit der Finanzierungsrunde betrauter Insider gesagt. Ein Listing könnte womöglich bereits im nächsten Jahr anstehen.Der Internetgigant habe bereits im Januar 2018 rund eine Milliarde Dollar in die aufstrebende Kurzvideo-App investiert. Kuaishou gehöre zu den am schnellsten wachsenden Kurzvideo-Apps in China. Laut aktueller Daten von MobileQuest habe Kuaishou im Juni die Marke von 341 Millionen monatlich aktiven Nutzern überschritten. Zum Vergleich: Dem Tencent-Konkurrenten ByteDance gehöre die größte App namens TikTok, welche im Juni 486 Millionen monatlich aktive Nutzer verzeichnet habe.Tencent-Präsident Martin Lau habe in der Quartalkonferenz Kurzvideos als einen entscheidenden vertikalen Wachstumsmarkt für Online-Werbung genannt. Es gehe jedoch auch darum, Tencent-Anwendungen auf zentralen Diensten wie WeChat einzubinden. Denn klar sei: Egal ob Einzelhandel, Mobilität oder Finanzdienstleistungen - alles wandere ins Netz ab und der Dienstleistungsaspekt werde größer.Was mit "vertikale" gemeint sei, lasse sich durch dieses einfache Beispiel zeigen: Man solle sich ein autonomes Tencent-Fahrzeug vorstellen, welches über Tencent-Messenger bestellt werde, mit einem Bildschirm, auf dem Tencent-Videos laufen würden, Lautsprecher, aus denen Tencent-Musik töne oder man ein Tencent-Ebook lese. Die kurze Strecke werde über Werbung zu Tencent-Online-Shopping oder Nutzerdaten an Tencent finanziert. Sollte es etwas länger dauern, könne man auch einfach mit Tencents-Bezahldienst zahlen.Die Einzeldienste würden schon existieren - nur das autonome Auto werde noch entwickelt. Willkommen im Tencent-Ökosystem! Ein Ökosystem, auf das Anleger weiterhin setzen sollten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. (Analyse vom 19.09.2019)