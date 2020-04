Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

44,00 EUR -1,87% (01.04.2020, 11:25)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

43,72 EUR -2,24% (01.04.2020, 11:13)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (01.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tencent habe 2018 mit Intel kooperiert, um seine Cloud-Gaming-Plattform namens Start mit leistungsstarken Prozessor- und Grafik-Chips auszustatten. Ein Jahr später seien in der Betaphase die Grafikchips gegen Halbleiter von NVIDIA ausgetauscht worden und nun arbeite der chinesische Gamingriese mit Prozessoren von Huawei. Momentan gebe die Aktie von Tencent in Hongkong gut eineinhalb Prozent nach.Gemeinsam mit Huawei arbeite der weltgrößte Publisher von Online- und Mobile-Games an einer neuen Cloud-Gaming-Plattform. Mit der sich in mehreren Schritten andeutenden Trennung von Intel wolle man die Abhängigkeit von US-amerikanischen Technologien verringern.Im Data Center-Geschäft habe Intel vergangenes Jahr knappe 24 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Um in weitere Cloud-Bereiche vorzudringen, sei der Cloud-Gaming-Markt von besonderer Bedeutung. Dieser solle Schätzungen zufolge von 301 Millionen Dollar in 2019 auf 3,1 Milliarden Dollar bis 2024 wachsen.Die Partnerschaft mit dem chinesischen Techgiganten Tencent wäre eine Chance für den US-Chipprimus, der immer stärkeren Konkurrenz von AMD etwas entgegenzusetzen.Tencent sei für den "Aktionär" ein Basisinvestment im chinesischen Tech-Segment. Die Aktie des Gaming-Giganten pendle aktuell um die 50-Tage-Linie. Durch das Anfang April zurückkehrende gesellschaftliche Leben und das starke, diversifizierte Portfolio über Messaging, Payments und Gaming in China sollte die Berg- und Talfahrt des Kurses ein Ende finden.Anleger beobachten die gestartete Erholungsphase und machen sich zum Wiedereinstieg bereit, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link