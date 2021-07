Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (13.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Eine Ohrfeige nach der anderen hätten chinesische Tech-Firmen von den heimischen Regulierungsbehörden kassiert - auch Tencent sei mehrfach abgewatscht worden. Am Dienstag könnten Tencent-Aktionäre jedoch endlich wieder einmal aufatmen.Knapp vier Prozent habe die Tencent-Aktie am Dienstag im Hongkonger Handel zugelegt, nachdem die chinesische Wettbewerbsbehörde grünes Licht für die Privatisierung der Suchmaschinen-Tochter Sogou gegeben habe. Tencent halte 39 Prozent der Anteile sowie die Mehrheit der Stimmrechte an Sogou und habe bereits vor einem Jahr den übrigen Investoren einen Buyout für 2,1 Milliarden Dollar sowie die anschließende Privatisierung Dollar vorgeschlagen.Angesichts des Fusions-Verbotes von Huya und Douyu, Strafzahlungen für Tencent-Deals sowie der Sperrung der DiDi-App sei die Zustimmung der chinesischen Regulierungsbehörden zum Sogou-Deal ein Lichtblick. Jedoch dürften laut Reuters Sonderauflagen für die Einhaltung der Datensicherheit eine Bedingung sein.Anleger bleiben vorsichtig und halten weiterhin Abstand zur Tencent-Aktie, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link