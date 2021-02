Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

79,10 EUR +0,03% (19.02.2021, 22:26)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

741,00 HKD -0,87% (19.02.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (20.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.8,3 Mrd. USD habe sich Tencent im Februar von Banken besorgt. Diese Summe sei selbst für den chinesischen Konzern außergewöhnlich hoch. Herausgekommen sei das Ganze, wie bei Unternehmen aus dem Reich der Mitte üblich, nur auf Umwegen. Müssten sich Anleger deswegen Sorgen machen? Ganz im Gegenteil!Über die Aufnahme des größten Offshore-Konsortialkredits eines chinesischen Unternehmens seit 2016 berichte Bloomberg nicht unter Berufung auf eine Pressemeldung, sondern auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Diese Informationspolitik sei bei China-Unternehmen allerdings durchaus üblich.Zwölf Banken sollten sich insgesamt an dem Deal beteiligt haben, der bereits am 4. Februar unterschrieben worden sei, wie jetzt bekannt werde. Neben asiatischen Banken sollten auch die Bank of America und JPMorgan dabei sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: