Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (10.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Die Aktien der chinesischen Gaming-Giganten hätten sich hervorragend entwickelt. Da dürfte es für Investoren zu verkraften sein, dass die Kurse am heutigen Handelstag etwas schwächeln würden. Die langfristigen Geschäftsaussichten seien nach wie vor spannend - sowohl Tencent als auch Netease haätten diese Woche die Genehmigung für zwei Spiele-Hits in China erhalten haben.Tencent dürfe "League of Legends: Wild Rift" im Auftrag von Riot Games vertreiben. Netease fungiere als Publisher von Blizzards "Diablo Immortal". Es handele sich um zwei der am meisten erwarteten Mobile-Games in diesem Jahr. In China müssten Spiele erst durch den Staat zugelassen werden, bevor sie verkauft werden dürften.Die Zulassung sei ebenso wenig eine Überraschung wie die Tatsache, dass auch Aktien auf Allzeithoch-Niveau nicht jeden Tag deutlich steigen würden. Wobei Tencent am Heimatmarkt in Hongkong heute das alte Hoch vom 25. Januar immerhin kurzzeitig habe übertreffen können, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: