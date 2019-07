Börsenplätze Tencent-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

42,85 EUR +1,66% (25.07.2019, 13:00)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

42,85 EUR +1,06% (25.07.2019, 13:29)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (25.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) ein klarer Kauf.Tencent sei eine Macht in der chinesischen Gaming-Branche und verdiene mit Top-Titeln wie "Honor of Kings" Millionen über In-App-Käufe. Anfang August plane der Konzern auf der größten Spielemesse in der Volksrepublik eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem japanischen Spieleriesen Nintendo. Das könne eigentlich nur eines heißen.Der Termin sei mit Bedacht gewählt: Am 2. August würden Tencent und Nintendo eine gemeinsame Pressekonferenz auf der landesweit größten Spielemesse in Shanghai abhalten. Medieninformationen zufolge gehe es bei dem Auftritt um die Einführung von Nintendos erfolgreicher Spielekonsole Switch in China.Auf seiner Weibo-Seite habe Tencent am Mittwoch die Silhouette von Super Mario vor einer Skyline mit der Unterschrift gezeigt: "Er kommt nach Shanghai" - ein ziemlich deutlicher Hinweis auf eine Kooperation.Seit April sei ein Deal bekannt, der Tencent den Vertrieb der Switch in China erlaube. Eine höchst lukrative Kooperation für beide Seiten: Nintendo habe seit Erscheinen der Switch weltweit mehr als 34 Millionen Geräte abgesetzt und mit dem Verkauf der Hardware und von Top-Titeln wie "Ultimate Smash Bros." Milliarden Dollar umgesetzt. Der Einstieg in den chinesischen Markt könnte das Wachstum weiter ankurbeln.Man müsse wissen: Bis 2014 seien Spielekonsolen in China verboten gewesen. Mit dem Einstieg von Microsoft (2014) und Sony (2015) sei der Bereich aber schnell gewachsen und könnte im laufenden Jahr die 850-Millionen-Dollar-Marke knacken. 2018 hätten die Erlöse laut Niko Partners noch 765 Millionen Dollar betragen. Der Einstieg von Nintendo/Tencent und neue Konsolen-Generationen der anderen Player würden bis 2023 dann für einen Nachfrageschub und einen Umsatzanstieg auf 1,5 Milliarden Dollar sorgen.Im Schatten von Alibaba werde Tencent von vielen Anlegern noch immer unterschätzt. Für den "Aktionär" macht allerdings das breit angelegte Geschäft mit Online-Games, Social Media, Cloud- und AI/KI und E-Commerce seinen besonderen Charme aus. Die Tencent-Aktie ist auf dem aktuellen Niveau günstig bewertet und ein klarer Kauf, so Martin Weiß von "Der Aktionär". Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link