Börsenplätze Tencent-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

42,90 EUR +0,47% (30.07.2019, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

42,90 EUR 0,00% (30.07.2019, 10:26)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (30.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sie würden über Nacht zu Multimillionären und seien noch nicht einmal volljährig. Wie das gehe? Ganz einfach - sie würden zu den besten Spielern des Videospiels "Fortnite" zählen und hätten bei der Weltmeisterschaft am Wochenende teilweise bis zu drei Millionen Dollar Preisgeld kassiert. Die hohe Gewinnprämie zeige: E-Sports boome.Das würden auch die Zuschauerzahlen zeigen. Die Marktforscher von Newzoo würden erwarten, dass die Zahl der Zuschauer weiter ansteige und 2022 bis zu 645 Millionen Menschen dem elektronischen Wettkampf zuschauen würden.Zudem werde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Der gesamte E-Sports-Markt knacke 2019 die Milliarden-Marke. Satte 27 Prozent auf 1,1 Milliarden solle der Markt in diesem Jahr zulegen.Wer jedoch als Aktionär vom Geldregen profitieren wolle, habe es schwierig. Einen Großteil des E-Sports-Wachstums fließe aus Werbe-Deals an die Veranstalter und Teams. Bei den börsennotierten Spieleentwicklern komme es darauf an, ob sie ein großes "Competetive Game" hätten, das E-Sports-Zuschauer anziehe.Die Aktie von Tencent würden sicherlich noch ganz andere Faktoren als E-Sports bewegen. Doch die Chinesen hätten bewiesen, dass sie einen guten Riecher für künftige Erfolgstiteln hätten.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Top-Gaming-Empfehlung auch aus diesem Grund dabeizubleiben. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link