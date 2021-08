Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

50,00 EUR +4,28% (04.08.2021, 22:01)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

456,80 HKD +2,42% (04.08.2021)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

59,10 USD +4,14% (04.08.2021, 21:58)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (04.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Einbruch am Dienstag von bis zu elf Prozent hätten sich die Aktien von Tencent am Mittwoch wieder etwas erholt. Der Markt habe hier ganz klar überreagiert.Der Hintergrund: In einem Artikel der chinesischen Zeitung "Economic Information Daily" seien Videospiele als "spirituelles Opium" bezeichnet und zu einer noch stärkeren Regulierung aufgerufen worden. Bei den ohnehin schon verunsicherten Anlegern habe dies für weitere Verkäufe chinesischer Gaming-Aktien gesorgt - auch Tencent sei rund acht Prozent eingebrochen.Am Mittwoch glätte eine Kolumne in der "People's Daily" die Wogen jedoch wieder. In der internationalen Version der durch die Kommunistische Partei kontrollierten Zeitung habe es geheißen, Regierung, Schulen und Familien müssten zusammenarbeiten, um Kinder vor exzessivem Spielen zu schützen. Keine Rede mehr von "elektronischen Drogen".Zudem sei der Artikel in der Online-Version des "Economic Information Daily" gestern bereits gelöscht und dann in einer abgeänderten, deutlich milderen Version veröffentlicht worden. Gut möglich, dass in der Redaktion nach einem Verlust von rund 60 Milliarden Dollar bei der Marktkapitalisierung von Tencent das Telefon geklingelt habe.Aufgrund des aktuell schwachen Sentiments drängt sich ein Neueinstieg aktuell jedoch nicht auf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. (Analyse vom 04.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: