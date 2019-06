Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tencent-Aktie auf einen Blick:



innogy-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 450,00 Buy Loop Capital Rob Sanderson 05.06.2019 466,00 Buy HSBC Binnie Wong 04.06.2019 445,00 Buy Merill Lynch Eddie Leung 21.05.2019 418,00 Buy Goldman Sachs Piyush Mubayi 16.05.2019 448,00 Buy Citigroup Alicia Yap 16.05.2019 470,00 Overweight J.P. Morgan Alex Yao 16.05.2019 - Buy Deutsche Bank Hanjoon Kim 16.05.2019



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (17.06.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 470,00 oder 418,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. hat am 15. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2019 veröffentlicht.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 15. Mai meldet, habe beim Internet-Konzern Tencent (u.a. WeChat) der Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 85,5 Milliarden Yuan (11,1 Mrd. Euro) zugelegt, was ein eher verhaltenes Wachstum für die Firma bedeute. Der Gewinn sei im Jahresvergleich um 14 Prozent auf knapp 21 Milliarden Yuan gestiegen und damit stärker als von Analysten erwartet. Zu dem Plus hätten unter anderem Bewertungs-Zuwächse bei Tencent-Beteiligungen beigetragen. Allein Tencents Online-Dienste WeChat und Weixin kamen zuletzt auf 1,11 Milliarden aktive Nutzer, ein Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, veranschlagt J.P. Morgan-Analyst Alex Yao das höchste Kursziel von 470,00 HKD. Die Analysten von J.P. Morgan bekräftigen in ihrer Aktienanalyse vom 16. Mai das Votum "overweight". Sie würden darauf hinweisen, dass die schwächeren Q1-Umsätze von Tencent Holdings Ltd. mit mobilen Spielen auf temporäre Phänome wie z.B. den Zeitpunkt der Umsatzverbuchung oder die Markteinführung von Produkten zurückzuführen sei. In den kommenden Monaten dürften sich diese Faktoren ins Positive verkehren, mit entsprechend positiven Auswirkungen auf den Aktienkurs.Die niedrigste Kursprognose in Höhe von 418,00 HKD kommt dagegen von Goldman Sachs: Der dort zuständige Analyst Piyush Mubayi bekräftigt in der Aktienanalyse vom 16. Mai das "buy"-Rating für den Titel. Tencent Holdings Ltd. habe mit dem im ersten Quartal erwirtschafteten operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen. Niedrigere Kosten für Vertrieb und Marketing seien dabei hilfreich gewesen. Die Analysten von Goldman Sachs würden die EPS-Schätzungen für 2019 bis 2021 um 2% bis 3% reduzieren.Chinesische Tech-Werte haben es zurzeit nicht leicht, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". Das Dauerthema Handelsstreit belaste die Kurse von Alibaba, Tencent und Co. zunehmend. Doch jetzt habe sich Tencents größter Einzelaktionär öffentlich geäußert und seine extrem bullische Einstellung gegenüber dem Konzern betont: Anleger müssten sich um die langfristige Entwicklung absolut keine Sorgen machen."Der Aktionär" sei weiterhin überzeugt von Tencent. Anleger sollten unbedingt den Stoppkurs bei 35 Euro beachten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" in ihrer Aktienanalyse vom 4. Juni.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tencent-Aktie?