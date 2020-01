Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

46,145 EUR -1,40% (14.01.2020, 11:35)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

400,40 Hongkong-Dollar -1,48% (13.01.2020)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (14.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Die vergangenen zwei Jahre seien kein Zuckerschlecken für Tencent-Aktionäre gewesen. Zum Jahreswechsel gebe die China-Aktie jedoch wieder Vollgas.Tencent habe im dritten Quartal einen Umsatz von 97 Milliarden Yuan erwirtschaftet. Davon hätten knapp 19 Prozent aus dem Online-Werbegeschäft gestammt - ein Geschäft, das in der Vergangenheit unter Druck geraten sei, aber 2020 zu alter Stärke zurückfinden sollte.Ein entscheidender Faktor für Tencents Werbegeschäft sei die Entwicklung des chinesischen E-Commerce-Marktes - und hier gelte folgendes: China bleibe trotz des Handelskrieges und eines schwächelnden Wirtschaftswachstums stark im Online-Shopping. Mit einem Wachstum von 20 Prozent im vergangenen Jahr zeige der E-Commerce-Trend weiter nach oben und sollte im laufenden Jahr aufgrund der anhaltenden Unterstützung der Regierung diese Wachstumsrate beibehalten können.Die positive Entwicklung im E-Commerce sollte auch das Werbegeschäft von Tencent vorantreiben. Hier müsse man sich jedoch gegen neue Konkurrenten wie TikTok durchsetzen, die 2019 mit starkem Wachstum und zusätzlichem Werbeinventar den Internetgiganten unter Druck gesetzt hätten. Tencents Werbegeschäft habe im vierten Quartal daher nur um 13 Prozent auf 18,4 Milliarden Yuan zugelegt.Das Werbegeschäft liefere Top-Aussichten für steigende Aktienkurse - doch charttechnisch sei die Luft nach dem rasanten Kursanstieg vorerst raus.Langfristig orientierte Anleger setzen auf die nächsten (wohl positiver ausfallenden) Quartalszahlen, bleiben investiert und warten auf das neue Allzeithoch, das 2020 bereits erreicht werden könnte, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link