Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (18.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Das EBIT und der EPS hätten die Analysten- und die Konsensschätzungen übertroffen: Temenos habe im 2Q19 überzeugende Ergebnisse ausgewiesen. Der Umsatz (Non-IFRS) sei um 15%, das EBIT (Non-IFRS) um 21% J/J (+6% ggü. VontE, +9% ggü. Konsens) und der EPS (Non-IFRS) um 17% J/J (+8% ggü. VontE, +12% ggü. Konsens) gestiegen.Weiterhin starke Umsatzdynamik durch Americas und APAC: Das Umsatzplus von 18% J/J bei Softwarelizenzen (+21% in konst. W.) und die Gesamtumsätze mit einem Plus von 15% (+17% in konst. W.) hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. Besonders stark sei die Umsatzdynamik in den Regionen Americas (+111%) und APAC (+57%) gewesen. Die USA hätten den größten Teil des Wachstums in Amerika beigesteuert, wobei Temenos Infinity (Front Office) die Triebfeder gewesen sei. SaaS/Abonnements hätten sich erneut deutlich mit einem Umsatzanstieg von 101% in konst. W. verbessert.Erneuter Zuwachs des Share of Wallet: Das Umsatzwachstum innerhalb der installierten Basis habe etwa 20% betragen, sei also erneut überdurchschnittlich gewesen und habe den stetigen Zuwachs beim Share of Wallet widergespiegelt.Die soliden Ergebnisse im 2Q19 würden erneut zeigen, wie gut es Temenos gelinge, die Verkaufspipeline in Umsätze zu verwandeln, zumal das Unternehmen seine Kostenbasis trotz anhaltender Investitionen in Vertrieb und Marketing im Griff habe. Die dank Fusionen und Übernahmen gestiegene Funktionsfähigkeit werde das Wachstum weiter fördern. Mit diesen Ergebnissen sei Temenos auf gutem Weg, die unveränderten Vorgaben für das GJ19 zu erreichen, und das Management visiere nun mindestens den Mittelwert der Prognose an.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Temenos-Aktie. Das Kursziel laute CHF 221. (Analyse vom 18.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link